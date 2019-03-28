«А живот еще остался»: Роковая красотка Виктория Лопырева опубликовала фото в красном купальнике

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-28T17:38:39+03:00

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Роковая красотка Виктория Лопырева опубликовала фото в красном купальнике. Страстный снимок появился в Инстаграм молодой матери - в начале февраля красавица родила первенца. При этом Виктория демонстрирует идеальную фигуру: красавица достаточно быстро пришла в форму после родов. Об этом она сама рассказала своими фанатам. Вот и на этот раз Виктория презентовала подписчикам своего фотографа, рассказав - большинство ее снимков произведение искусства именно этого автора.

- Круто, когда человек с которым работаешь, становится настолько близким, что с радостью доверяешь ей самые сокровенные моменты. Она снимала меня на всех этапах моей беременности, как тут, например, - поделилась частью своей жизни самая сексуальная блондинка России.

lopyrevavika Мы с @mareta_photography давно знакомы

И внимательные ее поклонники заметили, что хэштег, сопровождающий пост, гласит о седьмом месяце беременности. Но многих настолько затмила красота модели, что один из них этого не заметил и написал: «А живот еще остался», намекая на лишние кило Виктории.

Но все же большинство ее подписчиков не скупились на комплименты: «Очень красивая», «А разве быть божественной не запрещено», «Красивая нет слов», «Обалдеть! Если бы не прочитала про седьмой месяц, даже и не подумала бы! Стройняшечка!»

Фото Виктории оценили больше 50 тысяч Интернет-пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU