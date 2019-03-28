«Неужели эти копыта до сих пор в моде?»: Хейтеры раскритиковали очередной образ третьей жены Тарасова

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-28T17:53:30+03:00

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Хейтеры ни как не могут оставить в покое нынешнюю супругу футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова - Анастасию из Ростовской области. В середине лета красавица-модель родила спортсмену очаровательную дочурку, успела окончить вуз и сейчас поделилась с подписчиками одним из секретов своей красоты. В частности, рассказала о салоне, в котором она делает ламинирование бровей. Однако полезная информация прошла для многих мимо — взоры некоторых подписчиков устремились на ботильоны красавицы.

- Неужели эти копыта до сих пор в моде? Некрасиво же, - написала одна из Интернет-пользователей.

- Я тоже в модных обзорах не видела такой модели ни разу, - написала другая.

Были и такие комментарии «Красивая девушка! Но вот стиль одежды все портит...», «Для высоких девушек такой каблук слишком...» и «Лучше бы сходила к стилисту!».

kostenko.94 В диком восторге от сегодняшнего вечера

- Настя, зачем вы носите такой длинный каблук? Вы и так высокая, это не красиво. Вы выглядите как: тетя, достаньте вот с той самой высокой ветки воробушка. Ну как телеграфный столб. Нет совершенно вкуса, с таким ростом нельзя себя еще больше под облака поднимать.

Но красавица, несмотря на все нападки, предпочитает не обращать на завистников никакого внимания. И правильно делает: главное, чтобы мужу нравилось. А между тем он с радостью выкладывает в своем Инстаграм фото с супругой и дочкой, а также разносолы, которыми встречает его жена-казачка, когда он возвращается домой.

ИСТОЧНИК KP.RU