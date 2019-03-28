2019-03-28T18:05:38+03:00
Авто

ОНФ призвал власти Ростова-на-Дону к ответу за ямы на дорогах

Общественники просят граждан помочь им в борьбе за качественные дороги
Илья БОГОМОЛОВ
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Список присланных Фронту дорог будет размещен в социальных сетях ОНФ в Ростовской области.Список присланных Фронту дорог будет размещен в социальных сетях ОНФ в Ростовской области.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Представители Общероссийского народного фронта подвели первые итоги дорожного рейда в Ростовской области, который проводили совместно с правоохранителями с привлечением спецтехники.

В донской столице общественники выявили дорожные дефекты на улице Каскадной, проспектах Буденновском и Нагибина. Там обнаружились колеи, в два раза превышающие нормы, и ямы глубиной в 12 сантиметров и шириной в 1 метр, а также множество трещин. Администрация города уже сообщила, что подрядчик в ближайшее время восстановит участки проезжей части. В Новошахтинске нашелся полностью разрушенный участок дороги длиной около 150 метров. Также вопросы возникли по трассам "Ростов - Волгодонск", Родионово-Несветайского и Мясниковского районов.

- На проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" идут десятки миллиардов рублей. И каждому жителю хочется, чтобы они действительно были безопасными и качественными. Мы хотим, чтобы у дорог был настоящий хозяин, - отметил на пресс-конференции модератор тематической площадки Сергей Левченко.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Панасюк призвал всех неравнодушных жителей Ростова и области подключиться к процессу мониторинга и контроля гарантийных дорог. Для этого нужно прислать общественникам качественные фотографии проезжей части с выявленными дефектами и названием улицы, которые Фронт будет направлять заинтересованным инстанциям.

КОНКРЕТНО

Шлите снимки на почтовый ящик onf161@mail.ru

В теме письма необходимо указать – дороги без ям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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