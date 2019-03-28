Прокуратура и ОНФ провели рейд: в Ростове-на-Дону в аптеке подростку продали психотропный препарат без рецепта

СЕГОДНЯ 20:37 2019-03-28T20:39:28+03:00

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В Ростове-на-Дону региональный ОНФ и сотрудники прокуратуры проверили аптеки. В ходе рейда по Ворошиловскому району они выявили безрецептурную продажу психотропных препаратов в аптеках.

- Фармацевт продала подростку глазные капли без рецепта и без товарного чека, - рассказали в прокуратуре Ворошиловского района. - Здесь же нарушены правила хранения лекарств и отсутствуют на реализацию препараты, входящие в минимальный ассортимент.

Директор вызван для составления постановления об административном правонарушении. Напомним, согласно закону, лекарства, содержащие кодеин и другие психоактивные вещества, должны продаваться строго по рецептам.

- Но, к сожалению, некоторые аптеки пренебрегают этим и без угрызения совести отпускают такие лекарства без рецепта даже несовершеннолетним, - говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ростовской области Олег Панасюк. - И этот факт уже давно не единичный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU