2019-03-28T20:39:28+03:00
Общество

Прокуратура и ОНФ провели рейд: в Ростове-на-Дону в аптеке подростку продали психотропный препарат без рецепта

В отношении директора составили административный протокол
Ирина ПОТЕРЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону региональный ОНФ и сотрудники прокуратуры проверили аптеки. В ходе рейда по Ворошиловскому району они выявили безрецептурную продажу психотропных препаратов в аптеках.

- Фармацевт продала подростку глазные капли без рецепта и без товарного чека, - рассказали в прокуратуре Ворошиловского района. - Здесь же нарушены правила хранения лекарств и отсутствуют на реализацию препараты, входящие в минимальный ассортимент.

Директор вызван для составления постановления об административном правонарушении. Напомним, согласно закону, лекарства, содержащие кодеин и другие психоактивные вещества, должны продаваться строго по рецептам.

- Но, к сожалению, некоторые аптеки пренебрегают этим и без угрызения совести отпускают такие лекарства без рецепта даже несовершеннолетним, - говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ростовской области Олег Панасюк. - И этот факт уже давно не единичный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ОНФ призвал власти Ростова-на-Дону к ответу за ямы на дорогах
«Неужели эти копыта до сих пор в моде?»: Хейтеры раскритиковали очередной образ третьей жены Тарасова
В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску Героя России Игоря Груднова
«А живот еще остался»: Роковая красотка Виктория Лопырева опубликовала фото в красном купальнике
В Ростовской области задержали три грузовика, которые перевозили телят
«Когда все может превратиться в тыкву»: «Мисс Интерконтиненталь» смутила поклонников откровенным декольте
Фото эпатажной глотательницы жезлов из Ростовской области становятся все откровеннее
«Влада - секси!»: Русская русалка Влада Чигирева показала фото обложки календаря российских синхронисток
«За простого парня с ноля слабо было замуж?!»: Поклонники не разделили радости Полины Дибровой по поводу 10-летия супружеской жизни
«Русалка? Или нимфа?!»: Поклонники обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в откровенном купальнике
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 марта 2019: где и когда
ДГТУ открывает новые имена
«Мир без слёз»: в два раза банк ВТБ увеличил размер пожертвований в регионах
В Ростове-на-Дону на Королева во время пожара пострадали два человека
В Ростове-на-Дону предприниматель по ксерокопиям 26 паспортов набрал кредитов на 1,7 млн рублей
В Ростове-на-Дону зек вербовал сокамерников в ряды боевиков ИГ*
В Ростове-на-Дону появилось шесть новых зон охраны объектов культурного наследия
В Ростове-на-Дону эксперты расскажут о принципах доказательной медицины