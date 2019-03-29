2019-03-29T11:56:21+03:00
Звезды

"Каста" попросила Бастрыкина обратить внимание на дело главного архитектора Ростова-на-Дону

Рэперы продолжают бороться за освобождение Романа Илюгина
Илья БОГОМОЛОВ
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Каста встала на защиту Романа Илюгина. Фото: стоп-кадр из видео группы.Каста встала на защиту Романа Илюгина. Фото: стоп-кадр из видео группы.
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Культовая группа "Каста" продолжает бороться за освобождение своего товарища по рэп-тусовке Романа Илюгина, который стал главным архитектором Ростова-на-Дону. Они записали официальное видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Музыканты попросил главу ведомства обратить внимание на "незаконное и несправедливое обвинение" чиновника, который раньше был известен под псевдонимом Белый Будда и принимал участие в записи песен "Объединенной Касты".

- С Романом мы знакомы еще со студенческих времен, вместе делали музыку. Мы известная группа, у нас много подписчиков, и мы уверены, что сможем привлечь внимание общественности и главы Следственного комитета к этой ситуации. Наш товарищ уже второй месяц находится в следственном изоляторе. Несправедливость и незаконность обвинения нам очевидна, - говорят члены "Касты".

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Обращение группы Каста к председателю следственного комитета Бастрыкину А.И. #романилюгин
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Они подготовили специальный ролик с доказательствами отсутствия вины своего друга. Напомним, ранее Илюгин был задержан по делу о хищении денег при долевом строительстве. По версии следствия, он незаконно выдавал и продлевал разрешения на возведение многоквартирных жилых домов, что повлекло нарушения прав дольщиков, деньги которых были похищены. Вместе с ним задержали и бывшего главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского, но недавно его перевели из СИЗО под домашний арест. А вот Илюгин пока еще находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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