«С тобой я обрел счастье!»: Футболист Дмитрий Тарасов поздравил в Интернете третью супругу с Днем рождения

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-29T10:39:51+03:00

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Супруга футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова - Анастасия, сегодня юбиляр. Модели из Ростовской области исполняется 25 лет. По такому случаю красавица опубликовала трогательное фото в цветах, которое подписала: «Happy 25th».

Поклонники именинницы поставили больше двадцати тысяч лайков и написали сотни поздравлений в духе: « Поздравляю с днем твоего рождения, всего самого светлого и самого наилучшего тебе , пускай дочка растет здоровенькой, а в семье царит гармония, идиллия и любовь».

kostenko.94 Happy 25th #itsmybirthday #ilovemylife

Своими поздравлениями второй половинке в Интернете отметился и муж Анастасии.

- Нежная, милая, добрая, заботливая, теплая, улыбающаяся, скромная, дорогая, самая светлая и самая любимая моя вселенная! Кто я без тебя? - написал Дмитрий. - С тобой я обрел счастье! С тобой я исполнил все свои мечты и буду исполнять твои! Мы дальше будем строить свою жизнь, строить новые планы, воплощать их вместе! Я обещаю! С тобой я хочу засыпать и просыпаться каждый день, каждую неделю. Все свою жизнь. Я благодарен тебе за все! Я постараюсь сделать так, чтобы ты была самой счастливой женщиной. Я люблю тебя!»

Больше 35 тысяч человек оценили это пост-поздравление футболиста.

tarasov23 С Днём рождения тебя!

ИСТОЧНИК KP.RU