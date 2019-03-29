В Ростове-на-Дону на Туполева неизвестный устроил стрельбу по прохожему

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-29T12:42:28+03:00

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В Ростове-на-Дону полиция разыскивает вооруженного преступника, устроившего утром 29 марта стрельбу на улице Туполева.

- В полицию обратился гражданин, который сообщил, что у него возникла ссора с мужчиной, в ходе конфликта злоумышленник выстрелил ему в руку из травматического пистолета, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Пострадавший, несмотря на ранение, смог вызвать не только полицию, но и скорую.

- Он госпитализирован, - добавили в правоохранительных органах. - Сейчас сотрудники проводят комплекс мероприятий по установлению и задержанию лица, совершившего противоправное деяние.

ИСТОЧНИК KP.RU