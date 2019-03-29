2019-03-29T12:45:27+03:00
Общество

Из Ростова-на-Дону откроют авиарейсы в Калининград, Астрахань и Челябинск

В аэронавигации начинается весенне-летний сезон
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото: авиакомпания "Азимут".Фото: авиакомпания "Азимут".
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С 31 марта авиакомпания "Азимут" переходит на расписание весенне-летней навигации. Как сообщается на сайте перевозчика, в этом году будут открыты новые направления из Ростова-на-Дону, где базируется компания. Конкретно, из южной столицы самолеты полетят в Калининград (по средам и воскресеньям), Астрахань, Владикавказ и Челябинск (через Минеральные Воды).

Так же перевозчик рассматривает открытие направлений в Саратов и Пензу. Об этом сообщают саратовские СМИ со ссылкой на представителя авиакомпании.

Полеты, как и прежде, будут осуществляться на современных воздушных судах российского производства "Сухой Суперджет 100" в классах "Стандарт" и "Комфорт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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