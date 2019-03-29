"Работают профессионалы": в Таганроге асфальт положили прямо под припаркованные авто

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-29T13:03:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Таганрога возмутились укладке асфальта, которая накануне прошла на улице Петровской. Очевидец выложил в социальные сети фото и видео, как местные коммунальщики восстанавливают проезжую часть в месте, где припаркованы несколько автомобилей. И наличие совсем рядом частного транспорта не смущает рабочих.

- Сыпят асфальт под колеса припаркованных машин, не забывая присыпать и бампер, - написал автор снимков. - Очень тонкий слой асфальта, исключительно в косметических целях.

В комментариях жители города пишут, что владельцам авто в пору подавать в суд организацию, проводившую работы, хотя и сами они припарковались не по правилам.

- Нечего беспокоится - работают профессионалы, - иронизирует один комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU