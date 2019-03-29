Товарооборот между Беларусью и Ростовской областью за год вырос на 18 процентов
В 2018 году товарооборот между донским регионом и республикой Беларусь вырос на 18 процентов — до 316 млн долларов, сообщил в ходе совещания в Ростове-на-Дону с участием белорусского чрезвычайного и полномочного посла Владимира Семашко губернатор Ростовской области Василий Голубев.
- Это свидетельствует о результативности взаимодействия в деловой сфере, - отметил Голубев.
Белорусские производители, по его словам, помогли в подготовке к ЧМ-2018 — в частности, в транспортной сфере: из Беларуси в южную столицу были поставлены 43 автобуса и еще 15 троллейбусов.
Глава донского региона заверил, что Ростовская область будет, как и прежде, широко взаимодействовать с белорусскими партнерами в культурной сфере: например, уже традиционным стало проведение на Дону ежегодного международного фестиваля «Молодежь – за Союзное государство!».
Владимир Семашко, в свою очередь, подчеркнул, что донской регион и Беларусь являются выгодными друг для друга партнерами, отметив особо тесные контакты в АПК, машиностроении, промпроизводстве и научно-образовательной сфере.
Следует отметить, что экспортные поставки из донского региона росли в прошлом году в десять раз быстрее импорта: на 44,4 млн долларов против 4,4 млн (соответственно).
Добавим также, что с апреля прошлого года открыто прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Минском.
ИСТОЧНИК KP.RU