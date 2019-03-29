Товарооборот между Беларусью и Ростовской областью за год вырос на 18 процентов

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-29T13:21:37+03:00

Экспортные поставки при этом прибавили в десять раз больше, чем импорт

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В 2018 году товарооборот между донским регионом и республикой Беларусь вырос на 18 процентов — до 316 млн долларов, сообщил в ходе совещания в Ростове-на-Дону с участием белорусского чрезвычайного и полномочного посла Владимира Семашко губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Это свидетельствует о результативности взаимодействия в деловой сфере, - отметил Голубев.

Белорусские производители, по его словам, помогли в подготовке к ЧМ-2018 — в частности, в транспортной сфере: из Беларуси в южную столицу были поставлены 43 автобуса и еще 15 троллейбусов.

Глава донского региона заверил, что Ростовская область будет, как и прежде, широко взаимодействовать с белорусскими партнерами в культурной сфере: например, уже традиционным стало проведение на Дону ежегодного международного фестиваля «Молодежь – за Союзное государство!».

Владимир Семашко, в свою очередь, подчеркнул, что донской регион и Беларусь являются выгодными друг для друга партнерами, отметив особо тесные контакты в АПК, машиностроении, промпроизводстве и научно-образовательной сфере.

Следует отметить, что экспортные поставки из донского региона росли в прошлом году в десять раз быстрее импорта: на 44,4 млн долларов против 4,4 млн (соответственно).

Добавим также, что с апреля прошлого года открыто прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Минском.

ИСТОЧНИК KP.RU