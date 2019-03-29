2019-03-29T13:36:43+03:00
Политика

В Ростовской области снайперы ЮВО испытали новейшие винтовки, уничтожив технику условного противника

В ходе учений бойцам пришлось действовать в том числе и в ночное время
Александр СТЕПАНОВ
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По итогам учений снайперы сдавали экзамен. Фото: пресс-служба ЮВО.По итогам учений снайперы сдавали экзамен. Фото: пресс-служба ЮВО.
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Снайперы мотострелковой части, дислоцированной в Ростовской области, провели учения на полигоне Кадамовском, во время которого они отработали уничтожение легкобронированной техники условного противника.

- Снайперы работали с дистанции в 2 километра, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе Южного военного округа. - Действовали в различных условиях местности — как днем, так и ночью. Особое внимание было уделено вопросам разведки целей и определения дальности до них, а также ведения прицельного огня из новейших снайперских винтовок СВДМ и крупнокалиберных АСВК-М «Корд-М» на максимальных расстояниях до цели, с открытым и оптическим прицелом.

По итогам занятий снайперы сдали экзамен: командование проверило, как они умеют действовать действовать автономно и в составе подразделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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