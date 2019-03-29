В Ростовской области снайперы ЮВО испытали новейшие винтовки, уничтожив технику условного противника
Снайперы мотострелковой части, дислоцированной в Ростовской области, провели учения на полигоне Кадамовском, во время которого они отработали уничтожение легкобронированной техники условного противника.
- Снайперы работали с дистанции в 2 километра, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе Южного военного округа. - Действовали в различных условиях местности — как днем, так и ночью. Особое внимание было уделено вопросам разведки целей и определения дальности до них, а также ведения прицельного огня из новейших снайперских винтовок СВДМ и крупнокалиберных АСВК-М «Корд-М» на максимальных расстояниях до цели, с открытым и оптическим прицелом.
По итогам занятий снайперы сдали экзамен: командование проверило, как они умеют действовать действовать автономно и в составе подразделения.
ИСТОЧНИК KP.RU