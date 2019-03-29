2019-03-29T13:42:40+03:00
Политика

В Новочеркасске открыли крупнейший на юге России жилой комплекс для сотрудников Росгвардии

В него заселились более 800 семей
Илья БОГОМОЛОВ
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В городе Новочеркасске Ростовской области открылся крупнейший на юге России жилой комплекс для сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Он состоит из троих многоэтажных домов и социальной инфраструктуры (детские и спортивные площадки). Как сообщает пресс-служба ведомства, ключи от квартир в этом объекте получили 834 семьи военнослужащих и сотрудников ОМОН.

На торжественной церемонии открытия заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Милейко отметил, что потребность в служебном жилье воинских частей и организаций Росгвардии, расположенных в Новочеркасске и близлежащих населенных пунктах, удовлетворена на сто процентов. Он поблагодарил правительство Ростовской области и администрацию города за содействие в создании комфортных условий жизни сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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