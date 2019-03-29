2019-03-29T13:47:34+03:00
Общество

Жители стали уезжать из Ростовской области в Москву и Краснодар

Ростовстат обнародовал данные исследования
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Жители стали уезжать из Ростовской области. По данным Ростовстата, в 2018 году миграционный прирост, наблюдавшийся в 2017-м, сменился убылью.

- Численность населения Ростовской области сократилась на 2390 человек, когда в 2017 году население области увеличилось на 1907 граждан, - пояснили в ведомстве.

Интересно, что большинство из уехавших не просто выбрали другой город донского региона, а поменяли субъект проживания. Наибольший обмен отмечался с Краснодарским краем, Москвой и Московской областью. В целом, число выбывших в другие регионы РФ превысило число прибывших на 3868 человек, в то время как, в 2017 году – на 2989 человек.

Наибольшей подвижностью, согласно статистики, обладают люди трудоспособного возраста, (71,5% от общего числа мигрантов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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