Жители стали уезжать из Ростовской области в Москву и Краснодар
Жители стали уезжать из Ростовской области. По данным Ростовстата, в 2018 году миграционный прирост, наблюдавшийся в 2017-м, сменился убылью.
- Численность населения Ростовской области сократилась на 2390 человек, когда в 2017 году население области увеличилось на 1907 граждан, - пояснили в ведомстве.
Интересно, что большинство из уехавших не просто выбрали другой город донского региона, а поменяли субъект проживания. Наибольший обмен отмечался с Краснодарским краем, Москвой и Московской областью. В целом, число выбывших в другие регионы РФ превысило число прибывших на 3868 человек, в то время как, в 2017 году – на 2989 человек.
Наибольшей подвижностью, согласно статистики, обладают люди трудоспособного возраста, (71,5% от общего числа мигрантов).
ИСТОЧНИК KP.RU