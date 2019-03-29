2019-03-29T15:09:39+03:00
Общество

К 12 годам приговорили жителя Шахты, который выстрелил в посетителя бара

Приговор вступил в законную силу
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Шахтах к 12 годам лишения свободы приговорили местного жителя, который едва не убил человека.

- 15 сентября 2017 года в ночное время, находясь на улице возле бара, расположенного по переулку Вахтангова, произвел выстрел из пистолета в одного из посетителей, - рассказали подробности в прокуратуре Ростовской области.

Потерпевший выжил только благодаря тому, что его вовремя доставили в больницу. Суд признал его виновным, отправив в колонию строгого режима. Мужчина попытался обжаловать приговор, настаивая на оправдании, но его апелляция была отклонена.

Ранее следком сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 58-летнего жителя города Шахты, который обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью. В июле прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился со своей супругой, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Несчастная была госпитализирована с серьезными ожогами, но скончалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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