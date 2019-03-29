2019-03-29T15:17:13+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в розыск объявлен пенсионер, пропавший 27 марта

Полиция и родные просят о помощи
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Стражи порядка ищут 61-летнего Валерия Фетисова,Стражи порядка ищут 61-летнего Валерия Фетисова,
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Сотрудники уголовного розыска Железнодорожного района просят о помощи жителей. Они ищут 61-летнего Валерия Фетисова, который около восьми утра 27 марта вышел из дома, после чего перестал выходить на связь. До сих пор о местонахождении пенсионера ничего неизвестно.

- Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы прямые седые, короткая стрижка, на левой руке татуировка в виде человека с крыльями (не окончена), на безымянном пальце правой руки татуировка в виде креста, - говорится в официальном сообщении ГУ МВД России по Ростовской области.

ВНИМАНИЕ!

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба позвонить по телефонам:

8(863) 249-11-11, 249-11-37 или 02

ИСТОЧНИК KP.RU

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