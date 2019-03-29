2019-03-29T16:42:23+03:00
Общество

Более ста тонн золота: Банк ВТБ финансирует разработку месторождения Джеруй

Это второе по значимости золоторудное месторождение Кыргызстана
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию проекта освоения золоторудного месторождения Джеруй подписали банк ВТБ, АО «Группа Альянс» и ОсОО «Альянс Алтын».

Известно, что это второе по значимости золоторудное месторождение Кыргызстана с подтвержденными запасами более 100 тонн золота. Его доля в инвестициях в горнорудный сектор страны составляет около 40 процентов. Предполагается, что добыча золота на месторождении начнется в текущем году и может составить до пяти тонн в год. На сегодня это крупнейший в стране действующий инвестиционный проект с российским участием и первый пример работы российского государственного банка в республике.

Так, сумма общих инвестиций в проект за период 2015-2040 годы составит около $600 млн, кредит ВТБ должен быть полностью освоен в 2019-2020 гг. В соответствии с соглашением банк предоставит долгосрочное проектное финансирование объемом до $180 млн.

Как отметил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, данная транзакция является не только выгодной инвестицией, но и открывает дальнейшие возможности для работы крупного российского бизнеса в перспективных отраслях экономики Кыргызстана.

При этом, разработка месторождения ускорит развитие Таласской области: сумма отчислений от проекта в бюджеты и внебюджетные фонды республики составит около $540 млн, в том числе в фонды развития Таласской области — более $110 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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