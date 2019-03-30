СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-30T10:59:43+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону на выходные 30-31 марта 2019: будет пасмурно, но без осадков. Если верить прогнозам синоптиков, погода в донской столице располагает к прогулкам.

В субботу, 30 марта, метеорологи обещают облачную погоду. В дневные часы потеплеет до плюс десяти градусов тепла. Ветер юго-восточный - его скорость составит до шести метров в секунду.

В воскресенье, 31 марта, уже солнечно. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 13 градусов. Ветер усилится до девяти метров в секунду.

А вот на следующей рабочей недели ожидаются дожди. В понедельник, 1 апреля, обещают до 13 градусов тепла и ясно. Будем надеяться, что погода не сыграет первоапрельскую шутку.

А вот в последующие дни возможен дождь, в эти дни температура воздуха от восьми до 12 градусов выше нуля. Ветер утихнет до трех-четырех метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU