В Таганроге сосед отобрал у 84-летней пенсионерки сотовый, деньги и паспорт

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-30T12:29:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию города Таганрога Ростовской области обратилась 84-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что стала жертвой преступления.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, им удалось задержать 36-летнего соседа старушки.

- Злоумышленник с компанией распивал спиртное, - добавили в ведомстве. - Когда выпивка закончилась, мужчина решил занять деньги у пожилой женщины, проживающей по соседству. Пенсионерка отказала в просьбе, тогда подозреваемый, забрал у нее сотовый телефон, паспорт и 1500 рублей и скрылся.

При обыске у злоумышленника обнаружили пропавшее. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время он находится под стражей, а вот похищенное уже вернули законной владелице.

Если дело дойдет до суда, ближайшие несколько лет мужчина может провести за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU