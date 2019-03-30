СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-30T12:47:35+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут 1 апреля 2019 отключения света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут 1 апреля 2019 отключения света

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Отключения света в Ростове-на-Дону 1 апреля 2019: где и когда. Как говорят энергетики, света в домах и офисах не будет в дневные часы. Причина - плановые отключения электроэнергии, чтобы в будущем не допускать аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет 1 апреля

с 08:00 до 17:00:

- ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Лихачёва 15-35, 12-42; ул. 12-го Декабря 51-69, 70-92; ул. Карбышева 33-41; ул. Грисенко 16-40; ул. Ерёменко 50-56, 54/2.

- ул. Искусственная 18-28, 25-45; ул. Н. Нольная 7-15, 32-56; ул. 1-я линия 31-77, 40-68; ул. 3-я линия 35-71, 34-60; ул. 5-я линия 31-57, 26-56; ул. 1-я Пролетарская 83-97, 78-102 01.04.19 01.04.19 09=00 17=00г. Ростов-на-Дону ул. Солидарности 1-125, 2-114; пер. Норильский 14-28; ул. Детская 1-79, 2-72; пер. Рационализаторский 31-53, 24-40; ул. А. Блока 27-39, 28-36.

- пер. Закарпатский 10-12; ул. Армянская 10-16; ул. Атарбекова 21-77, 22-110; ул. Боряна 30-100, 33-95; ул. Пухляковская 17-63, 22-56; ул. Южная 45-85, 74-82.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU