2019-03-30T13:14:27+03:00
Спорт

Футбольный матч «Ростов»-«Урал» 30 марта 2019: болельщиков просят прибыть заранее

Спортивный поединок начнется в 19:00
Ольга ГОПАЛО
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Спортивный поединок начнется в 19:00.Спортивный поединок начнется в 19:00.Фото: Антон Строкин
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В субботу, 30 марта, в 19:00 на стадионе «Ростов Арена» состоится футбольный матч. Известно, что на поле выйдут хозяева площадки футбольный клуб «Ростов» и команда из Екатеринбурга ФК «Урал». Охрану во время матча будут обеспечивать сотрудники полиции. В Главном Управлении МВД России по Ростовской области, просят болельщиков прибыть на матч заранее - за полтора-три часа в целях исключения очередей и своевременного прохода на стадион.

- Пропуск на трибуны будет осуществляться с проведением досмотровых мероприятий, - добавляют в донском главке и советуют с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности. Кроме того, болельщики имеют возможность оставить крупногабаритные личные вещи можно в камерах хранения стадиона.

Напомним, где и когда в Ростове-на-Дону перекроют дороги в день футбольного матча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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