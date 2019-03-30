Ростовские баскетболистки одержали свою трехсотую победу

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-30T17:33:11+03:00

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Победа над командой из Видного становится трехсотой в официальных играх для баскетбольного клуба «Ростов-Дон-ЮФУ». Четвертьфинальную серию плей-офф Суперлиги-1 наши девушки начали с домашней победы над подмосковной «Спартой энд К-2». Победа досталась им в нелегкой борьбе.

- «Пантеры» выиграли первую четверть с небольшим преимуществом 18:15, - рассказали в пресс-службе клуба. - После этого ростовчанки лидировали в счете на протяжении почти всей игры, но как только нашей команде удавалось достичь, казалось бы, комфортного преимущества в 9-11 очков, подмосковная команда находила силы и возможности сократить разницу до минимума. Второй период заканчивается вничью (19:19), а в третьей четверти донская команда снова была сильнее (20:15). В середине четвертого периода преимущество наших спортсменок вновь достигло десяти баллов. Но «спартанки» совершают рывок и вплотную приближаются к «пантерам» - 69:67 за две минуты до конца периода. Однако большего хозяйки паркета им не позволили, уверенно доведя встречу до победы 78:72.

Теперь серия переезжает в Подмосковье, где 1 апреля состоится вторая игра. Если нашей команде не удастся добиться успеха в той встрече, то третья игра серии пройдет 4 апреля в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU