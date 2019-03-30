2019-03-30T17:31:49+03:00
Спорт

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вышел в финал Кубка России

Донские спортсменки обыграли «Звезду» из Звенигорода
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Донские спортсменки обыграли «Звезду» из Звенигорода. Фото: пресс-служба гандбольного клуба.Донские спортсменки обыграли «Звезду» из Звенигорода. Фото: пресс-служба гандбольного клуба.
Изменить размер текста:

Ростовские гандболистки вышли в финал Кубка России по гандболу. Но для этого им пришлось обыграть команду «Звезда» из Звенигорода. Донские спортсменки вырвали победу.

- Матч начался в быстром темпе, который задала «Звезда», - рассказали в пресс-службе гандбольного клуба. - Практически сразу соперница дальним броском с левого фланга открыла счет этой встречи. Но ростовчанки сразу подстроились под конкуренток и завладели преимуществом. Наши девушки вначале заставили соперника ошибаться в защите. И, как результат, уже к пятой минуте реализовали три семиметровых. Исправить ситуацию гандболисткам «Звезды» не удалось. Игра завершилась со счетом 25:32 в пользу ростовчанок.

Кстати, уже в ближайшее воскресенье, 31 марта, «Ростов-Дон» сыграет в решающем матче Ростсельмаш Финала 4-х Кубка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная льготам по "коммуналке"
Мусорная реформа на Дону: Возбуждено 450 дел за отказ заключать договора
В Ростовской области полицейские нашли у мужчины наркотики
В Ростовской области неизвестный вынес из чужого дома ТВ-технику и три мобильника
Ростовские баскетболистки одержали свою трехсотую победу
Футбольный матч «Ростов»-«Урал» 30 марта 2019: болельщиков просят прибыть заранее
Отключения света в Ростове-на-Дону 1 апреля 2019: где и когда
В Таганроге сосед отобрал у 84-летней пенсионерки сотовый, деньги и паспорт
Погода в Ростове-на-Дону на выходные 30-31 марта 2019: будет пасмурно, но без осадков
Более ста тонн золота: Банк ВТБ финансирует разработку месторождения Джеруй
В Ростове-на-Дону в розыск объявлен пенсионер, пропавший 27 марта
К 12 годам приговорили жителя Шахты, который выстрелил в посетителя бара
Жители стали уезжать из Ростовской области в Москву и Краснодар
В Новочеркасске открыли крупнейший на юге России жилой комплекс для сотрудников Росгвардии
В Ростовской области снайперы ЮВО испытали новейшие винтовки, уничтожив технику условного противника
Товарооборот между Беларусью и Ростовской областью за год вырос на 18 процентов
"Работают профессионалы": в Таганроге асфальт положили прямо под припаркованные авто
Из Ростова-на-Дону откроют авиарейсы в Калининград, Астрахань и Челябинск
В Ростове-на-Дону на Туполева неизвестный устроил стрельбу по прохожему
«С тобой я обрел счастье!»: Футболист Дмитрий Тарасов поздравил в Интернете третью супругу с Днем рождения
В Таганроге водитель Volkswagen Polo сбил двух пешеходов