Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вышел в финал Кубка России

СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-30T17:31:49+03:00

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Ростовские гандболистки вышли в финал Кубка России по гандболу. Но для этого им пришлось обыграть команду «Звезда» из Звенигорода. Донские спортсменки вырвали победу.

- Матч начался в быстром темпе, который задала «Звезда», - рассказали в пресс-службе гандбольного клуба. - Практически сразу соперница дальним броском с левого фланга открыла счет этой встречи. Но ростовчанки сразу подстроились под конкуренток и завладели преимуществом. Наши девушки вначале заставили соперника ошибаться в защите. И, как результат, уже к пятой минуте реализовали три семиметровых. Исправить ситуацию гандболисткам «Звезды» не удалось. Игра завершилась со счетом 25:32 в пользу ростовчанок.

Кстати, уже в ближайшее воскресенье, 31 марта, «Ростов-Дон» сыграет в решающем матче Ростсельмаш Финала 4-х Кубка России.

ИСТОЧНИК KP.RU