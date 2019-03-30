2019-03-30T16:28:50+03:00
Общество

В Ростовской области неизвестный вынес из чужого дома ТВ-технику и три мобильника

Злоумышленника по горячим следам задержали полицейские
Ольга ГОПАЛО
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Злоумышленника по горячим следам задержали полицейские.Злоумышленника по горячим следам задержали полицейские.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В ростовскую полицию обратился житель Красносулинского района. Мужчина сообщил, что стал жертвой преступления. По его словам, когда он вернулся домой, то не досчитался трех мобильников и телевизионной техники. После этого набрал номер телефона "02" и вызвал полицию.

Стражи порядка выехали на место ЧП. А после по горячим следам задержали подозреваемого. Как сообщили в донском главе, им оказался 28-летний уже судимый за кражу местный житель. Оперативники выяснили, что злоумышленник выждал время, когда хозяев не будет дома, а после проник в помещение, откуда и украл все, что увидел.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража". Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время его ждет суд.

В ведомстве добавили, что похищенные вещи уже изъяты, совсем скоро их вернут законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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