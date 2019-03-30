В Ростовской области полицейские нашли у мужчины наркотики

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-30T16:45:12+03:00

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В Ростовской области полицейские задержки 47-летнего мужчину. Инцидент произошел в Константиновском районе Дона. Как рассказали в донском главке, его подозревают в хранении наркотиков.

- Во время задержания полицейские обнаружили и изъяли у злоумышленника пакет с растительной массой зеленого цвета, - добавили в Главном Управлении МВД России по региону.

Позже эксперты подтвердили догадки стражей порядка. Изъятое оказалось марихуаной, общий вес которой составил порядка 400 граммов. Задержанный рассказал, что хотел приготовить из зелья настойку.

В итоге, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Решение суда он будет дожидаться дома - дончанин находится под подпиской о невыезде.

АЛЛО!

Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите анонимно по телефону 8 (863) 249-34-44 или на ukon61ro@mvd.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU