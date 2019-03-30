Мусорная реформа на Дону: Возбуждено 450 дел за отказ заключать договора

СЕГОДНЯ 17:05 2019-03-30T17:05:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области мусорная реформа стартовала с начала этого года. Заключать договора с региональным оператором должны ТСЖ или Управляющие компании - если речь идет о многоэтажках, или сами жильцы - если о частном секторе. Кроме того, это же касается и юридических лиц. Однако как пояснили административной инфекции, уже возбуждено возбуждено 450 административных дел.

- Наибольшее напряжение создает ситуация, когда юридические лица и индивидуальные предприниматели области сознательно, под любыми предлогами уклоняются от заключения договорных отношений с региональными операторами, - уверен ее начальник Николай Копичка. - В результате на улицах городов и поселений возникают свалочные очаги. Незаключение либо уклонение от заключения договора влечет за собой ответственность.

За нарушения предусмотрены штрафы: для должностных лиц - до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 100 тысяч рублей.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Ростове-на-Дону, Батайске, Каменске-Шахтинском, Таганроге, Новошахтинске и Волгодонске, а также Сальском, Неклиновском и Цимлянском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU