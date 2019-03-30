2019-03-30T18:08:58+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная льготам по "коммуналке"

Специалисты будут отвечать по телефону 1 апреля после обеда
Ольга ГОПАЛО
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"Горячая линия" будет посвящена льготам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Фото: ГОПАЛО Ольга."Горячая линия" будет посвящена льготам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В понедельник, 1 апреля, в городе Ростове-на-Дону пройдет горячая линия. Она будет посвящена льготам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Известно, что на вопросы жителей Ростовской области будут отвечать специалисты регионального министерства труда и социального развития населения.

Дозвонившись можно будет узнать о том, какие льготы предусмотрены в каждом конкретном случае, как их получить, правильно оформить, какие документы необходимы и где их нужно получать. Специалисты будут дежурить у телефона (номер см. ниже, - прим. автр.), после обеда с 14 до 16 часов.

В ведомстве говорят, что субсидии предоставляются семьям, расходы которых на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах региональных стандартов превышают максимально допустимую долю собственных расходов на эти цели - 20 процентов совокупного дохода семьи.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» - 8 (836) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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