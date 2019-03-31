2019-03-31T09:38:45+03:00
Происшествия

В Ростовской области полиция задержала сельского жителя, собравшего на своем огороде урожай конопли

Правоохранители считают, что он хранил марихуану для продажи
Александр СТЕПАНОВ
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Тайник с наркотиками обнаружили в гараже. Фото: ГУ МВД по РО.Тайник с наркотиками обнаружили в гараже. Фото: ГУ МВД по РО.
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Оперативники из отдела наркоконтроля задержали в Тарасовском районе местного жителя, заподозрив его в незаконном обороте наркотиков.

- В ходе обыска в тайнике, расположенном в его гараже, были обнаружены газетные свертки, в которых лежала растительная масса со специфичным запахом — экспертизы подтвердила, что это марихуана, общий вес изъятого - 232 грамма, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области.

Сам задержанный признался, что прошлым летом, пропалывая огород, наткнулся на задворках на заросли дикорастущей конопли — и, решив, что «добру» пропадать не стоит, срезал листья, побеги, высушил, после чего расфасовал и спрятал в гараже

- Понятно, что собирался продавать, - уверены в полиции.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по «профильной» статье УК РФ, в соответствии с которой ему грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы, поскольку эти четверть килограммы марихуана, обнаруженные у него, считаются «крупным размером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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