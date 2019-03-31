При пожаре в сарае частного дома под Таганрогом погиб человек

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-31T10:04:56+03:00

Пожарные смогли справиться с огнем буквально за полчаса, однако спасти одного из двух человек, находившихся внутри, не удалось. Фото: ГУ МЧС по РО.

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Трагедия произошла накануне — вечером в субботу, 30 марта, в Неклиновском районе — в десяти километрах от Таганрога.

- Вспыхнул огонь в сарае, расположенном во дворе частного дома, в селе Приморка, на ул. Ленина, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - К моменту прибытия пожарных пламя распространилось на площади 18 кв. метров. Локализовать возгорание удалось усилиями восьми огнеборцев и двух единиц техники менее чем за полчаса, еще через несколько минут пожар был ликвидирован полностью.

Однако удалось спасти только одного человека, находившегося внутри, второй погиб.

По факту случившегося проводится проверка, но, предварительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU