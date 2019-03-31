2019-03-31T10:04:56+03:00
Происшествия

При пожаре в сарае частного дома под Таганрогом погиб человек

Еще одного удалось спасти
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Пожарные смогли справиться с огнем буквально за полчаса, однако спасти одного из двух человек, находившихся внутри, не удалось. Фото: ГУ МЧС по РО.Пожарные смогли справиться с огнем буквально за полчаса, однако спасти одного из двух человек, находившихся внутри, не удалось. Фото: ГУ МЧС по РО.
Изменить размер текста:

Трагедия произошла накануне — вечером в субботу, 30 марта, в Неклиновском районе — в десяти километрах от Таганрога.

- Вспыхнул огонь в сарае, расположенном во дворе частного дома, в селе Приморка, на ул. Ленина, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - К моменту прибытия пожарных пламя распространилось на площади 18 кв. метров. Локализовать возгорание удалось усилиями восьми огнеборцев и двух единиц техники менее чем за полчаса, еще через несколько минут пожар был ликвидирован полностью.

Однако удалось спасти только одного человека, находившегося внутри, второй погиб.

По факту случившегося проводится проверка, но, предварительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области полиция задержала сельского жителя, собравшего на своем огороде урожай конопли
Мэрия Ростова-на-Дону намерена взыскать 75 млн рублей со строителей нового городского кладбища
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная льготам по "коммуналке"
Мусорная реформа на Дону: Возбуждено 450 дел за отказ заключать договора
В Ростовской области полицейские нашли у мужчины наркотики
В Ростовской области неизвестный вынес из чужого дома ТВ-технику и три мобильника
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вышел в финал Кубка России
Ростовские баскетболистки одержали свою трехсотую победу
Футбольный матч «Ростов»-«Урал» 30 марта 2019: болельщиков просят прибыть заранее
Отключения света в Ростове-на-Дону 1 апреля 2019: где и когда
В Таганроге сосед отобрал у 84-летней пенсионерки сотовый, деньги и паспорт
Погода в Ростове-на-Дону на выходные 30-31 марта 2019: будет пасмурно, но без осадков
Более ста тонн золота: Банк ВТБ финансирует разработку месторождения Джеруй
В Ростове-на-Дону в розыск объявлен пенсионер, пропавший 27 марта
К 12 годам приговорили жителя Шахты, который выстрелил в посетителя бара
Жители стали уезжать из Ростовской области в Москву и Краснодар
В Новочеркасске открыли крупнейший на юге России жилой комплекс для сотрудников Росгвардии
В Ростовской области снайперы ЮВО испытали новейшие винтовки, уничтожив технику условного противника
Товарооборот между Беларусью и Ростовской областью за год вырос на 18 процентов
"Работают профессионалы": в Таганроге асфальт положили прямо под припаркованные авто
Из Ростова-на-Дону откроют авиарейсы в Калининград, Астрахань и Челябинск
В Ростове-на-Дону на Туполева неизвестный устроил стрельбу по прохожему
«С тобой я обрел счастье!»: Футболист Дмитрий Тарасов поздравил в Интернете третью супругу с Днем рождения
В Таганроге водитель Volkswagen Polo сбил двух пешеходов