2019-03-31T11:53:58+03:00
Общество

Власти Ростова-на-Дону опровергли подмену стройматериалов при реконструкции ул. Станиславского

Горадминистрация ответила на критику представителей ОНФ, заявивших об использовании при ремонте улицы ила и грязи вместо песка и завышении стоимости работ
Александр СТЕПАНОВ
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Реконструкция ул. Станиславского стала главным ростовским дорожным долгостроем. Фото: rostov-gorod.ruРеконструкция ул. Станиславского стала главным ростовским дорожным долгостроем. Фото: rostov-gorod.ru
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Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры южной столицы прокомментировала обвинения в использовании некачественных стройматериалов при реконструкции ул. Станиславского к ЧМ-2018, ставшей главным дорожным долгостроем города.

- Нашими сотрудниками регулярно проводятся контрольные мероприятия и мониторинг технического состояния улицы Станиславского, реконструкция которой выполнена в прошлом году, - сообщили в ДИСОТИ. - В случае возникновения дефектов подрядчик, выполнявший работы, за собственные средства обязан их устранить в рамках исполнения гарантийных обязательств. Все работы выполнялись под нашим контролем, независимых лабораторий и строительного контроля — и принимались только после положительного заключения этих организаций.

Критика качества работ на ул. Станиславского прозвучала на пресс-конференции Общероссийского народного фронта — как раз по состоянию гарантийных дорог города. Представитель ОНФ Сергей Левченко, во-первых, заявил, что очевидны признаки завышения стоимости работ (они, к слову, обошлись более чем в миллиард рублей, плюс еще недавно решено добавить на окончательное завершение преображения этой улицы), а во-вторых, рассказал, что «фронтовики» обладают подтверждением фактов замены песка на ил и грязевую смесь при укладке плитки.

Более того, отметил Левченко, ОНФ подал заявление в правоохранительные органы по этому поводу.

Добавим, что ранее стало известно о задержании и аресте экс-министра строительства Ростовской области Николая Безуглова — его обвиняют как раз в афере, связанной с заменой утвержденных проектов компонентов на аналоги низкого качества при благоустройстве территории вокруг «Ростов-Арены».

ИСТОЧНИК KP.RU

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