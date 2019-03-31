Сити-менеджер Таганрога отказался писать хорошие новости о городе вместо журналистов

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-31T12:03:03+03:00

Сити-менеджер Таганрога выкладывает, например, вот такие снимки - сделанные на мобильный телефон, как можно заметить, из окна автомобиля. Фото: Фейсбук Андрея Лисицкого.

Однако Андрей Лисицкий продолжает очень активно вести свою страницу в соцсети, делая акцент на решении насущных городских проблем

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Таганрогский градоначальник Андрей Лисицкий, ставший героем новостных лент, когда СМИ, заметив явно выросшую активность сити-менеджера на его странице в Фейсбуке, сообщили, что он собирается писать хорошие заметки о возглавляемом городе вместо журналистов, решил внести коррективы в это утверждение.

- Вчера написали, что я собираюсь писать вместо журналистов. Это не так, - заявил Лисицкий в своем очередном посте.

И — продолжил публиковать как раз хорошие новости.

Например, только за минувшую субботу, 30 марта, глава администрации Таганрога разместил восемь сообщений — в основном, касающихся темы благоустройства (вывоза мусора с улиц и их расчистки) и ремонта дорог. То есть тех вопросов, за которые его, в основном, и критиковали местные издания и сами жители.

Видимо, сити-менеджер готовил их целенаправленно: посты появились практически в одно и то же время, одна за другой, в первой половине дня, собрав за короткое время «лайки» подписчиков, включая высокопоставленных пользователей соцсети из Ростова-на-Дону.

Кстати, надо отдать должное: Андрей Лисицкий старается оперативно отвечать на комментарии к своим сообщениям, поступающие от горожан. И пока, кажется, у него получается вести диалог — по крайней мере, негативных замечаний в его адрес в Фейсбуке поступает мало.

ИСТОЧНИК KP.RU