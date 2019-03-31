2019-03-31T12:38:53+03:00
Общество

Ликвидация всех мусорных свалок из городов Ростовской области обойдется в 6 млрд рублей и займет шесть лет

По расчетам МинЖКХ региона, эти меры позволят восстановить более 120 гектаров земель
Александр СТЕПАНОВ
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Свалки из городов пообещали убрать совсем. Фото: ГУ МЧС по РО.Свалки из городов пообещали убрать совсем. Фото: ГУ МЧС по РО.
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В министерстве ЖКХ Ростовской области объявили о намерении до 2024 года вынести за пределы городов все мусорные свалки, которые сегодня в них размещаются.

- Таких объектов в настоящее время шесть, и именно их рекультивацией необходимо заниматься в первую очередь, - отметили в ведомстве. - И за ближайшие шесть лет в границах городских Такие меры позволят восстановить 123 гектара земель и улучшить качество жизни свыше полутора миллионов человек.

Речь идет о шести городах региона, это — Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Таганрог, Красный Сулин и Цимлянск. На реализацию задуманного понадобится 5,9 млрд рублей, и основную часть суммы выделит федеральный бюджет.

К примеру, рекультивация полигона в Таганроге обойдется в 474 млн рублей, она начнется в 2020-м, а вот с ликвидацией свалки в мкр. Левенцовском, вероятно, придется подождать: пока только выделены деньги на разработку технической документации — 50 млн рублей.

Процесс выноса полигонов ТБО за пределы городов в Ростовской области, уточняет ТАСС, будет происходить в рамках нацпроекта "Экология".

ИСТОЧНИК KP.RU

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