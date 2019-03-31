2019-03-31T13:57:33+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону вор украл из магазина бутылку элитного виски и продал ее по цене дешевой водки

После чего практически сразу и был задержан
Александр СТЕПАНОВ
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Бутылку виски спасти не удалось.Бутылку виски спасти не удалось.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Молодой ростовчанин стащил из магазина, расположенного в Пролетарском районе южной столицы, бутылку элитного алкоголя — 12-летнего виски за восемь тысяч рублей.

Однако не рассчитал того, что такое спиртное находится под неустанным наблюдением видеокамер, зафиксировавших момент кражи, после чего продавцы тут же заявили о случившемся в полицию.

- Мужчина взял с полки бутылку с виски, спрятал во внутренний карман куртки — и был таков, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дон» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Причем, пить его он не стал, а сразу отправился на находящийся поблизости рынок и продал его там.

Что примечательно, сумма «сделки» составила пару сотен рублей — иначе говоря, элитный виски «ушел» по цене дешевой водки.

- Злоумышленник был задержан оперативниками угрозыска, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - отметили в полицейском главке.

Правда, спасти бутылку с дорогостоящим спиртным не удалось: его уже распили те, кто приобрел виски у магазинного воришки, - и, как говорят, сделали это с большим удовольствием и словами благодарности в его адрес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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