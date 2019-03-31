2019-03-31T16:09:58+03:00
Общество

В Ростовской области врач с медсестрой ради нормативов оформляли фальшивые отчеты о диспансеризации

Теперь их обвинили в мошенничестве, возбудив уголовное дело
Александр СТЕПАНОВ
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Медикам грозит до шести лет лишения свободы.Медикам грозит до шести лет лишения свободы.Фото: Ольга ГОПАЛО
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Сотрудники ЦРБ Кашарского района попались на подделке отчетности о диспансеризации населения.

- Служебный обман вскрылся в ходе проверки больницы на предмет исполнения федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональной прокуратуре. - Как выяснилось, врач вместе с медсестрой внесли ложные сведения в медкарты тридцати человек, вклеивая в них заранее подготовленные бланки документации, куда вносили от руки сведения о том, что они якобы прошли диспансеризацию. На самом же деле — этого не было.

Затем медики сообщили руководству о проделанной работе, сдав в отдел автоматизации и защиты информации ЦРБ данные для формирования статистического отчета. А потом — получили деньги — в качестве так называемых стимулирующих выплат за диспансеризацию взрослого населения.

- В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения», - добавили в прокуратуре. - Санкции статьи предусматривают до шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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