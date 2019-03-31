«Ростов-Дон» в девятый раз стал обладателем Кубка России по гандболу

СЕГОДНЯ 19:12 2019-03-31T19:12:20+03:00

Финальный матч завершился со счетом 30:28 в пользу ростовчанок. Фото: пресс-служба "Ростов-Дона".

Причем, трофей остается за ростовским клубом пятый год подряд

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ГК «Ростов-Дон» в воскресенье, 31 марта, в девятый раз стал обладателем Кубка России, выиграв финальный матч против «Лады» из Тольятти.

Практически на протяжении всей игры команды играли, что называется, мяч в мяч — несколько раз ростовским гандболисткам удавалось выйти вперед на несколько голов, однако соперницы очень быстро сокращали этот разрыв.

Точку в этой встрече поставил меткий бросок Марины Судаковой, сделавшей счет 30:28 в пользу «Ростов-Дона».

В матче за третье место победила звенигородская «Звезда», верх над которой днем ранее в полуфинальном поединке взял ростовский клуб: она одолела «Астраханочку» и стала бронзовым призером турнира.

Добавим, что этот трофей «Ростов-Дон» не отпускает уже пятый год подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU