«Ростов-Дон» в девятый раз стал обладателем Кубка России по гандболу
ГК «Ростов-Дон» в воскресенье, 31 марта, в девятый раз стал обладателем Кубка России, выиграв финальный матч против «Лады» из Тольятти.
Практически на протяжении всей игры команды играли, что называется, мяч в мяч — несколько раз ростовским гандболисткам удавалось выйти вперед на несколько голов, однако соперницы очень быстро сокращали этот разрыв.
Точку в этой встрече поставил меткий бросок Марины Судаковой, сделавшей счет 30:28 в пользу «Ростов-Дона».
В матче за третье место победила звенигородская «Звезда», верх над которой днем ранее в полуфинальном поединке взял ростовский клуб: она одолела «Астраханочку» и стала бронзовым призером турнира.
Добавим, что этот трофей «Ростов-Дон» не отпускает уже пятый год подряд.
ИСТОЧНИК KP.RU