2019-03-31T19:12:20+03:00
Спорт

«Ростов-Дон» в девятый раз стал обладателем Кубка России по гандболу

Причем, трофей остается за ростовским клубом пятый год подряд
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Финальный матч завершился со счетом 30:28 в пользу ростовчанок. Фото: пресс-служба "Ростов-Дона".Финальный матч завершился со счетом 30:28 в пользу ростовчанок. Фото: пресс-служба "Ростов-Дона".
Изменить размер текста:

ГК «Ростов-Дон» в воскресенье, 31 марта, в девятый раз стал обладателем Кубка России, выиграв финальный матч против «Лады» из Тольятти.

Практически на протяжении всей игры команды играли, что называется, мяч в мяч — несколько раз ростовским гандболисткам удавалось выйти вперед на несколько голов, однако соперницы очень быстро сокращали этот разрыв.

Точку в этой встрече поставил меткий бросок Марины Судаковой, сделавшей счет 30:28 в пользу «Ростов-Дона».

В матче за третье место победила звенигородская «Звезда», верх над которой днем ранее в полуфинальном поединке взял ростовский клуб: она одолела «Астраханочку» и стала бронзовым призером турнира.

Добавим, что этот трофей «Ростов-Дон» не отпускает уже пятый год подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Таганроге вновь произошло обрушение коллектора
В Ростове-на-Дону окончательно закроют для захоронений старейшее в городе Нижне-Гниловское казачье кладбище
В Ростовской области врач с медсестрой ради нормативов оформляли фальшивые отчеты о диспансеризации
В Ростове-на-Дону вор украл из магазина бутылку элитного виски и продал ее по цене дешевой водки
Ликвидация всех мусорных свалок из городов Ростовской области обойдется в 6 млрд рублей и займет шесть лет
Сити-менеджер Таганрога отказался писать хорошие новости о городе вместо журналистов
Власти Ростова-на-Дону опровергли подмену стройматериалов при реконструкции ул. Станиславского
При пожаре в сарае частного дома под Таганрогом погиб человек
В Ростовской области полиция задержала сельского жителя, собравшего на своем огороде урожай конопли
Мэрия Ростова-на-Дону намерена взыскать 75 млн рублей со строителей нового городского кладбища
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная льготам по "коммуналке"
Мусорная реформа на Дону: Возбуждено 450 дел за отказ заключать договора