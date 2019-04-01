2019-04-01T10:09:50+03:00
Общество

На проспекте Стачки большегруз спровоцировал большую пробку

Загруженность магистрали в сторону центра - 8 баллов
Ирина ПОТЕРЯ
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В понедельник, 1 апреля, в Ростове-на-Дону большегруз спровоцировал огромную пробку на проспекте Стачки в сторону центра.

- Затор дичайший, непонятно из-за чего - на подъеме с Портовой к Стачки стоит фура с покореженным бампером, - рассказал очевидец Николай Крашников. - Но другой машины, которая возможно стала участником аварии, нет.

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, образовавшийся затор от остановки Школьная до Портовой стал самым длинным для данного времени суток за всю последнюю неделю. В пробке длиной 2,6 км ростовчане потеряли 45 минут, что на 37 минут больше обычного.

В донской автоинспекции сообщили "КП-Ростов", что у них нет информации об аварии на проспекте Стачки, но данные уточняются. Водителей просят объезжать Стачки, пока там не нормализовалась ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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