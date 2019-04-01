В Ростове-на-Дону во время субботника вывезли 833 тонны мусора

СЕГОДНЯ 10:08 2019-04-01T10:08:26+03:00

А убирать на улицы города вышли на тысячу жителей больше , чем неделю назад

Изменить размер текста: A A

Стали известны результаты субботника, который прошел на минувших выходных в Ростове-на-Дону. Как подсчитали в городской администрации, в этот раз на улицы города вышли на тысячу больше жителей, чем неделю назад. В общей сложности, их оказалось свыше шести тысяч человек. Также была задействована 151 единица специализированной техники. А во время уборки собрали больше 833 тонн мусора.

Как пояснили в ростовской мэрии, особое внимание уделялось вывозу несанкционированных навалов мусора. В числе прочего, ростовчане навели порядок у мемориала «Тачанка», в сквере имени Чуковского, в сквере имени Оганова и парка имени Максима Горького. Также приведена в порядок лестница по проспекту Чехова - от улицы Седова к Береговой.

А самыми активными оказались сотрудники компаний, расположенных в Ленинском районе города. Они убрали прилегающие территории к переулку Газетный, проспекту Буденновский и улицы Ульяновская. Кроме того, были убраны территории Северного, Братского, Александровского и Верхне-Гниловского городских кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU