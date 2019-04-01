2019-04-01T10:18:06+03:00
Общество

В Ростовской области число заболевших корью увеличилось вдвое

На Дону проводится дополнительная иммунизация
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону на сегодняшний день уже привито более сотни пациентов.В Ростове-на-Дону на сегодняшний день уже привито более сотни пациентов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На Дону число заболевших корью с начала года выросло в два раза. Официально подтверждены четыре случая, два из которых зарегистрированы в Ростове-на-Дону. В связи с этим решено провести подчищающую иммунизацию среди детей и взрослых, не привитых против кори в соответствии с национальным календарем прививок. Кроме того, речь и о тех, у кого нет документально подтвержденных сведений о проведении иммунизации или лабораторно подтвержденных сведений о перенесенной болезни.

Как рассказали в мэрии донской столицы, на сегодняшний день уже привито более сотни пациентов. Прививки делают в поликлиниках - как по месту работы, так и по месту жительства. Также можно ее сделать в клинике или медцентре, у которых есть лицензия на данный вид деятельности.

Медики говорят, что вирус передается воздушно-капельным путем и очень устойчив во внешней среде – практически все не привитые и не переболевшие лица при контакте с больным корью заболевают. Заболевание начинается с высокой температуры - до 40,5 градуса, интоксикацией, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной яркой пятнисто-папулезной сыпью на кожных покровах. Зачастую она протекает в тяжелой форме и может привести к серьезным осложнениям и даже гибели больного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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