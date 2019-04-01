Донские поисковики отправили ходатайство в Союз ветеранов России о награждении Нины Калиниченко посмертно

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-01T10:25:52+03:00

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Штаб поискового объединения «Миус Фронт» предоставил во Всероссийский Союз ветеранов войны и воинской службы ходатайство о награждении Нины Калиниченко (посмертно). Останки девушки, погибшей в годы войны при спасении советского солдата, поисковики обнаружили неделю назад в Зерноградском районе.

- Мы считаем, что она совершила настоящий подвиг, - пояснил лидер объединения Андрей Кудряков.

Напомним, в 1942 году 17-летняя Нина вместе с мамой помогала раненным советским солдатам, организовав в доме своеобразный госпиталь. Когда немцы зашли в деревню, осколок снаряда попал девушке, спасавшей бойца без ног, в спину. Захватчики не позволили помогать умирающей девушке, только ночью мама втайне от всех смогла похоронить погибшую.

ИСТОЧНИК KP.RU