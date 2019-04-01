СЕГОДНЯ 10:28 2019-04-01T10:28:01+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет 2 апреля 2019. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет 2 апреля 2019

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Отключение света 2 апреля 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. На этой неделе жители десятка домов и офисов, расположенный в центре города, на Западном и в Александровке, будут сидеть без света. Энергетики сообщают об очередных плановых отключениях, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет 2 апреля

с 09:00 до 13:00:

- ул. Зорге 37/1, 39, 39/1, 41/46; ул. Ерёменко 48, 50/2.

с 09:00 до 15:00:

- ул. Зоологическая 26-36; ул. Саратовская 1, 3.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Искусственная 2А, 4, 13; ул. Н. Нольная 3/66, 5; ул. Закруткина 66/3, 68, 70/2.

с 10:00 до 16:00:

- просп. 40-летия Победы 95, 95/2, 95/6, 97, 99, 101, 111.

с 10:00 до 12:00:

- ул. Красноармейская 121-155; ул. Города волос 70-130, 97-147; ул. Тельмана 102-150, 151-177; ул. Журавлева 128-148, 125-141; ул. Лермонтовская 199-225, 140-172; пер. Крепостной 113-131.

с 13:00 до 17:00:

- ул. Зорге 35, 37.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU