«Неделя науки-2019»: В ЮФУ проходит студенческая научная конференция

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-01T11:15:00+03:00

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Яркое событие стартует в Ростовской области 1 апреля. В этот день начинается студенческая научная конференция Южного федерального университета «Неделя науки-2019». Она продлится больше месяца - до 17 мая.

Как рассказали в вузе, во всех структурных подразделениях университета пройдут олимпиады, круглые столы, пленарные и секционные научные заседания и научные конференции. Кроме того, будут работать дискуссионные площадки, открываться выставки научных достижений студентов и молодых ученых. Также желающих ждут открытые научные лекции, деловые игры, методологические семинары и мастер-классы от ведущих ученых.

Известно, что в мероприятиях них примут участие не только студенты и студенческие коллективы вузов России и зарубежья, но и победители и призеры научно-практической конференции Донской академии наук юных исследователей имени Юрия Жданова, а также обучающиеся, у которых есть почетный статус «Кандидат в студенты ЮФУ».

Всю подробную информацию вы можете узнать на сайте ЮФУ, в разделе «Научно-исследовательская работа обучающихся».

ИСТОЧНИК KP.RU