В Совет российского союза ректоров вошла врио ректора ЮФУ Инна Шевченко

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-01T15:09:47+03:00

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В Москве состоялся съезд Российского союза ректоров, на котором обсуждались рабочие вопросы и перспективы развития высшего образования. Известно, что его Совет пополнился еще одним членом. В его состав вошла врио ректора ЮФУ Инна Шевченко.

- Хочу поблагодарить уважаемых коллег за оказанное мне доверие, - рассказала Инна Константиновна. - Это мероприятие в очередной раз показало, что планы и перспективы и у ЮФУ, и у других ведущих вузов России большие. Я уверена, что вместе мы сможем сделать многое для развития отечественного высшего образования.

Так, на съезде был дан старт подготовке к проведению третьего Московского международного рейтинга «Три миссии университета». Сообщается, что это рейтинг вузов нового типа: помимо вклада в развитие науки и образования, он оценивает еще и связь университета с местными сообществами и, соответственно, влияние каждого на развитие региона, в котором он находится. Оценка этой стороны работы университетов востребована и в России, и за рубежом. При этом не исключено, что данные рейтинга будут использовать при оценке эффективности деятельности российских вузов и при проведении процедуры их государственной аккредитации. Соответствующее обращение уже подготовлено в Министерство науки и образования РФ.

Также ректоры обсудили создание образовательных консорциумов по программе «Вернадский», разработанной в МГУ имени М. В. Ломоносова. В ней речь идет о том, что московский университет будет сотрудничать с ведущими региональными вузами, в том числе, создавая совместные кафедры, лаборатории и центры совместного пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU