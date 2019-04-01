2019-04-01T15:23:32+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону у мужчины за долг в миллион рублей прямо на дороге забрали авто

Приставы уверены, что стоимости Hyundai Tucson будет достаточно, чтобы погасить долги
Ольга ГОПАЛО
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Приставы уверены - стоимости Hyundai Tucson будет достаточно, чтобы погасить долги.Приставы уверены - стоимости Hyundai Tucson будет достаточно, чтобы погасить долги.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Ростове-на-Дону владелец авто Hyundai Tucson остался без машины после того, как не захотел платить по счетам вовремя. Инцидент произошел в Железнодорожном районе донской столицы. Мужчину задержали прямо на дороге - как раз во время рейда, в котором участвовали приставы, сотрудники ДПС и чиновники из министерства транспорта. Цель акции - поиск должников за рулем.

Оказалось, что мужчина задолжал в общей сложности больше 1,3 миллиона рублей. На него было заведено 48 исполнительных дел. Однако своевременно платить по счетам он не торопился. В итоге, его автомобиль был арестован.

Как рассказали в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, если в ближайшие дни мужчина не оплатит задолженность, его автомобиль уйдет с молотка. По предварительным данным, стоимость машины Hyundai Tucson хватит, чтобы перечислить всем, кому задолжал дончанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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