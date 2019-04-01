В Ростовской области задержали фуру с сомнительным медом

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-01T15:37:30+03:00

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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» задержали вкусный груз. Инцидент произошел под городом Каменск-Шахтинском, где фуру остановили инспекторы ДПС для проверки документов.

Водитель большегруза рассказал, что везет мед из города Миллерово в город Ростов-на-Дону и предоставил необходимые бумаги.

Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, при проверке документов по системе «Меркурий» установлено, что он был выписан более двух недель назад и имеет статус «погашен». То есть другими словами, указанная партия уже доставлена в пункт назначения.

В итоге, ветврачи усомнились в качестве этого продукта. Мед был доставлен на экспертизу, во время проведения которой специалисты должны определить — можно ли его употреблять в пищу.

Уже известно, что водитель фуры привлечен к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства.

ИСТОЧНИК KP.RU