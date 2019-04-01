Гордума Ростова-на-Дону отметила свой 25-летний юбилей

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-01T16:01:12+03:00

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Городская дума южной столицы отметила 25-летие своей работы: четверть века назад, 27 марта 1994-го, состоялись первые после принятия новой Конституции страны выборы депутатов Ростовского-на-Дону представительного органа власти.

И буквально сразу же этому «стартовому», можно сказать, составу пришлось решать массу всевозможных задач и проблем — начиная с того, что именно тогда, в разгар «лихих девяностых», когда Россия переживала гиперинфляцию и остановку предприятий и были проблемы с выплатой зарплат и пенсий, депутаты приняли положение о символах Ростова-на-Дону - гербе, знамени, флаге и должностном знаке мэра, а затем, в 1996-м, был принят один из первых в стране Устав города.

С той поры минули годы - и уже несколько поколений народных избранников сменили друг друга в просторном зале заседаний (всего 117 ростовчан обладали в новейшей истории депутатскими мандатами), а вместо одних задач неизменно возникали другие, не менее сложные и ответственные.

- Депутаты всех шести созывов работали и продолжают работать самоотверженно, отдавая себя городу, - отметила председатель думы — глава города Зинаида Нерояхина, которая сама вот уже четверть века трудится городским депутатом. - Я это вижу по обращениям, которые депутаты пишут ко мне с просьбой проконтролировать или помочь в решении вопросов, и по благодарностям, которые я часто получаю от жителей. В целом, я довольна всеми созывам думы и их отношением к работе.

Главное, по ее мнению, что за минувшие 25 лет не было простоев в работе власти, а город — развивался.

- Мы всегда тщательно готовимся к заседанию думы: основная тяжелая работа проходит на заседаниях комиссий, на думских слушаниях, и уже на заседание мы выходим с четким выверенным решением, - подчеркнула Неярохина.

Редакция ростовского филиала «Комсомольской правды» поздравляет весь депутатский корпус и аппарат городской думы Ростова-на-Дону с юбилеем и желает дальнейшей плодотворной работы на благо южной столицы и ее жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU