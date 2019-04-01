«Детка, ты космос»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала зажигательное фото в миниюбке

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-01T16:04:48+03:00

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Инстаграм Татьяны Котовой - одна из любимых площадок для ее поклонников. Красавица из Ростовской области прославилась после того, как на ее голове оказалась корона самой красивой девушки года «Мисс Россия». После этого победительницу пригласили в суперпопулярное трио «ВИА Гра». Однако пела-танцева Татьяна там не очень долго: блондинка решила отправиться в сольное плаванье и не прогадала.

Сейчас ее треки слушают по всей стране. А слова из не так давно вышедшей песни «Подруга» разлетаются на цитаты. Кроме того, поклонникам запомнился и клип на эту песни. Так кадры из него появились в микроблоге красавицы. На снимке Татьяна в очень коротком мини демонстрирует роскошные длинные ноги.

kottova Пятница - развратница ?

Комментарии поклонников не заставили себя долго ждать.

- Бывает, любишь и гаснет, на тебя глядя только сильнее можно влюбляться, - написал один из них.

- Вы, наверное, каждый день в спорт зале. У вас такие накаченные мышцы! - сделал комплимент другой.

- Детка, ты космос, - выразил свое мнение третий.

ИСТОЧНИК KP.RU