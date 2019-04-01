«Богемный шик 70-х»: Поклонники обсуждают модный образ «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-01T16:18:18+03:00

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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова предстала перед своими поклонниками в новом образе. Фото, сделанное в кабине лифта, она опубликовала в своем Инстаграм. На снимке Валентина в стального цвета платье и такого же оттенка сапогах. При этом невозможно не заметить идеальную фигуру красавицы.

- Валя, стиль - необычно и интересно. Напомнил богемный шик 70-х из фильмов, - написала одна из подписчиц Валентины.

- Это не просто красиво, это капец как красиво, - высказала свое мнение другая.

В числе других комментариев : «Нереальная», «Королева», «Красотка», «Огонь».

Напомним, на международном конкурсе Валентина поразила многих тем, что вышла на подиум на 13-сантиметровых каблуках. Только после победы красавица из Ростова-на-Дону призналась, что у нее был перелом ноги. Однако несмотря на пронзительную боль, виду она не подала, зато признанной королевой красоты стала.

ИСТОЧНИК KP.RU