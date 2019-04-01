2019-04-01T16:27:40+03:00
Общество

Ростовская АЭС перевыполнила планы по выработке электроэнергии за март и первое полугодие 2019 года

В марте 2019 года Ростовская АЭС выработала 3 млрд 160 млн 961 тыс. кВт.ч электроэнергии, на 14,6 % превысив плановое задание месяца, которое составляло 2 млрд 758 млн кВтч
Материал предоставлен Управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Коэффициент использования установленной мощности в марте 2019 года составил 105,42% при плане 91,98%.

Также Ростовская АЭС перевыполнила план по выработке электроэнергии в первом квартале 2019 года. Вместо плановых 8 млрд 245 млн кВт.ч электроэнергии фактическая выработка составила 9 млрд 3 млн 823 тыс. кВт.ч электроэнергии, что превысило плановые показатели на 9,2 %. КИУМ по итогам первого квартала составил 103,43 % вместо плановых 94, 71 %.

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии на 2019 год в объёме 31 млрд 640 млн кВт.ч электроэнергии. Доля Ростовской АЭС в выработке объединенной энергосистемы Юга составляет около 30%, то есть каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.

В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

Подробная и оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatоm.ru .

ИСТОЧНИК KP.RU

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