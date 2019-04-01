Ростовская АЭС перевыполнила планы по выработке электроэнергии за март и первое полугодие 2019 года
Коэффициент использования установленной мощности в марте 2019 года составил 105,42% при плане 91,98%.
Также Ростовская АЭС перевыполнила план по выработке электроэнергии в первом квартале 2019 года. Вместо плановых 8 млрд 245 млн кВт.ч электроэнергии фактическая выработка составила 9 млрд 3 млн 823 тыс. кВт.ч электроэнергии, что превысило плановые показатели на 9,2 %. КИУМ по итогам первого квартала составил 103,43 % вместо плановых 94, 71 %.
Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии на 2019 год в объёме 31 млрд 640 млн кВт.ч электроэнергии. Доля Ростовской АЭС в выработке объединенной энергосистемы Юга составляет около 30%, то есть каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.
В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.
Подробная и оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatоm.ru .
ИСТОЧНИК KP.RU