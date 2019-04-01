2019-04-01T16:37:06+03:00
Политика

Почти пять тысяч новобранцев из Ростовской области встанут в строй в весенний призыв-2019

Более половины из них пройдут срочную службу в войсках Южного военного округа
Александр СТЕПАНОВ
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Большинство призывников будут служить в Южном военном округе. Фото: пресс-служба ЮВО.Большинство призывников будут служить в Южном военном округе. Фото: пресс-служба ЮВО.
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Весной нынешнего года, в рамках стартовавшей в России 1 апреля призывной кампании, на военную службу отправятся 4900 новобранцев из донского региона.

- Из них свыше двух тысяч будут отдавать свой воинский долг Родине в сухопутных войсках, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов. - Еще немногим более тысячи пополнят ряды Росгвардии, чуть меньше пятисот поступят в Воздушно-Космические войска, порядка четырехсот — в Военно-морской флот, еще двести — в Ракетные войска стратегического назначения, полторы сотни — в Воздушно-десантные войска.

По традиции, делегирует Дон своих представителей и в Президентский полк: пятнадцать человек, отобранных множеством комиссий, отправятся в распоряжение комендатуры Московского Кремля.

Также 270 юношей будут проходить службу в воинских частях, имеющих статус казачьих.

Следует отметить, что львиная доля призывников, более половины, будут служить в воинских частях Южного военного округа, причем тысяча — непосредственно в Ростовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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