«Как Вам образ?»: «Миссис Россия» Полина Диброва нарядила мужа в халат и тюбетейку

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-01T16:46:12+03:00

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«Миссис Россия » Полина Диброва, похоже, на всю катушку наслаждается юбилеем, который они отмечают вместе с супругом Дмитрием. В этом году исполнилось десять лет с того момента, как пара поженилась. В итоге, многодетная мать — Полина родила супругу-ростовчанину троих детей за это время, опубликовала на своей странице в Интернете раритетные фото о начале семейной жизни. Там же она поделилась подробностями романтической поездки с мужем заграницу. И вот на этот раз призвала поклонников оценить ново фото, на котором известный телеведущий изображен в халате и тюбетейке.

- Как вам образ? - подписала снимок Полина.

polinadibrova Как вам образ?

Был такой шуточный комментарий: «Старик Хоттабыч и внучка». Но многие поддержали пару: «Полина, шикарно!», «Дмитрию очень идут костюмы в ориентальном стиле», «Главное украшение этих образов - это Ваша пара. Любите друг друга и дорожите друг другом», «Вы изумительная пара!», «Крутяк! Мне нравится, счастливыееееее», «Какая Вы затейница, Полина».

ИСТОЧНИК KP.RU