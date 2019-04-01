«Вылитая Джоли»: Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал семейное фото с третьей супругой

СЕГОДНЯ 17:08 2019-04-01T17:09:03+03:00

Подписчики в восторге от образа модели, которая родила меньше года назад. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.

Подписчики в восторге от образа модели, которая родила меньше года назад

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Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал трогательное фото с женой и дочкой. Его спортсмен разместил в своем Инстаграм. Подписчики глянули и обалдели: жена Тарасова - модель из Ростовской области, как две капли воды похожа на голливудскую диву.

- Сбоку вылитая Анджелина Джоли, - написала одна из подписчиц.

- Настюха шикарна! И это девушка родила несколько месяцев назад? Умница, - поддержала жену футболиста другая.

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал трогательное фото с женой и дочкой. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.

Были и такие комментарии: «У Насти платье красивое», «Жена красавица и дочка, уже видно красотка будет», «А Настя какая богиня!».

А еще одна поклонница пары ответила хейтерам, которые ругают Анастасию за выбор одежды.

- И кто писал, что у Насти нет вкуса с выбором одежды? Очень красивые! Какая красивая семья! Просто загляденье.

Пост футболиста набрал больше 45 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU