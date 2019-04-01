«Вылитая Джоли»: Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал семейное фото с третьей супругой
Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал трогательное фото с женой и дочкой. Его спортсмен разместил в своем Инстаграм. Подписчики глянули и обалдели: жена Тарасова - модель из Ростовской области, как две капли воды похожа на голливудскую диву.
- Сбоку вылитая Анджелина Джоли, - написала одна из подписчиц.
- Настюха шикарна! И это девушка родила несколько месяцев назад? Умница, - поддержала жену футболиста другая.
Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал трогательное фото с женой и дочкой. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.
Были и такие комментарии: «У Насти платье красивое», «Жена красавица и дочка, уже видно красотка будет», «А Настя какая богиня!».
А еще одна поклонница пары ответила хейтерам, которые ругают Анастасию за выбор одежды.
- И кто писал, что у Насти нет вкуса с выбором одежды? Очень красивые! Какая красивая семья! Просто загляденье.
Пост футболиста набрал больше 45 тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU